Austria im Pech

Hiobsbotschaft! Jungstar Saljic bis Jahresende out

Bundesliga
21.10.2025 17:45
Sanel Saljic
Sanel Saljic(Bild: GEPA)

Austria-Youngster Sanel Saljic fällt aufgrund eines Teileinrisses des Syndesmosebandes voraussichtlich bis zur Winterpause in der Fußball-Bundesliga aus!

Das gab der Klub nach einer MRT-Untersuchung bekannt.

Zuletzt stets in der Startelf
Der 19-jährige Kreativspieler zog sich die Verletzung am Samstag beim 3:2-Auswärtssieg der „Veilchen“ bei der WSG Tirol zu.

Nach dem Abgang von Dominik Fitz hatte es Saljic in den jüngsten sechs Partien stets in die Startelf geschafft.

