Nach Pleite gegen LASK

Inferiores Rapid: „Müssen Reißleine ziehen!“

Bundesliga
20.10.2025 16:41
Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Brandrede von Trainer Peter Stöger nach Rapids inferiorem 0:2 gegen den LASK ++ Feuer, Mentalität, Bereitschaft fehlen ++ Einige Legionäre sind dabei, Kredit zu verspielen ++ Nächster Gegner Fiorentina hat sogar noch größere Sorgen …

Schön brav aufgefädelt standen Rapids Spieler vor dem Block West, ließen das Pfeifkonzert und Schimpfkanonaden nach dem 0:2 gegen den LASK über sich ergehen. Wofür Trainer Stöger Verständnis hatte: „Ich gebe den Fans recht. Es geht nicht um Tiki-Taka, Ferserl-Spiel oder Ballstafetten, sondern darum, dass du eine Reaktion zeigst, den Ball verteidigst oder ihn zurückholst, wenn du ihn verlierst. So weit kenne ich den Verein.“

Bei dem jetzt – nach der vierten (!) Pflichtspiel-Pleite in Folge – Feuer am Dach ist! Obwohl Stöger während des von den Ergebnissen her guten Saison-Starts gewarnt hatte. Spielerische Mängel und Abstimmungsprobleme wurden da noch von der neuen Truppe kaschiert: „Da waren alle bei den läuferischen und kämpferischen Grundtugenden am Limit“, so Stöger. „Das ist weniger geworden. Das ist meine Verantwortung, das werden wir auch reparieren.“

„Schwer, da wieder rauszukommen!“
Derzeit wirkt Rapid gegen tief stehende Gegner nicht nur ideenlos, schlimmer noch: Es fehlt auch das Feuer, die Mentalität, die Bereitschaft – die Kompaktheit ist komplett weg! „Wir sind als Titelfavorit abgefeiert worden“, glaubt Stöger, dass einigen das Lob zu Kopf gestiegen ist. „Dann reichen ein paar Prozent weniger nicht. Ich hab‘ oft darauf hingewiesen, Halbgas reicht nicht, jetzt ist es schwer, da wieder rauszukommen.“

Da ist Stöger jetzt gefordert. Weshalb der sonst so ruhige „Moderator“ nach dem Lustlos-Kick gegen den LASK zu einer Brandrede ansetzte, seinen Kickern die Rute ins Fenster stellte: „Wenn es nur Lippenbekenntnisse sind, müssen wir die Reißleine ziehen. Es geht um die Basics, wenn das von den Jungs, denen wir die Qualität zusprechen, nicht kommt, werden andere auflaufen. Die Jungs, die dem Erfolg alles unterordnen.“

Sangare nicht zu ersetzen
Namen brauchte er nicht zu nennen. Wer dabei ist, den Kredit zu verspielen, ist offensichtlich: Bolla, Raux-Yao, Radulovic, Amane – es gibt viele Legionäre, die (höflich formuliert) unter ihren bereits gezeigten Möglichkeiten bleiben. Das Potenzial von Rekordeinkauf Gulliksen blitzte noch gar nicht auf. Der Abgang von „Balleroberer“ Sangare konnte gar nicht kompensiert werden. Die Rolle soll Ndzie einnehmen, aber er ist noch nicht fit genug.

Auch nicht für Donnerstag, wenn Fiorentina in der Conference League in Hütteldorf gastiert. Die Italiener haben noch größere Sorgen, sind nach sieben Runden sogar sieglos, aktuell Dritt-Letzter. Aber in der Serie A.

Rainer Bortenschlager
