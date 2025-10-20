Inferiores Rapid: „Müssen Reißleine ziehen!“

Bei dem jetzt – nach der vierten (!) Pflichtspiel-Pleite in Folge – Feuer am Dach ist! Obwohl Stöger während des von den Ergebnissen her guten Saison-Starts gewarnt hatte. Spielerische Mängel und Abstimmungsprobleme wurden da noch von der neuen Truppe kaschiert: „Da waren alle bei den läuferischen und kämpferischen Grundtugenden am Limit“, so Stöger. „Das ist weniger geworden. Das ist meine Verantwortung, das werden wir auch reparieren.“