Kulinarisch um die ganze Welt

Wer das Leben feiern will, sollte von heute Freitag bis zum Sonntag ins Freizeitzentrum nach Neumarkt strömen. Dieses wird zum Treffpunkt für alle, die gutes Essen lieben und gerne Neues entdecken.
Der Streetfood Market Österreich bringt eine ganze Welt voller Aromen, Düfte und Genüsse mit. Was vor einem Jahrzehnt als kulinarisches Abenteuer begann, ist heute eine der beliebtesten mobilen Genussreisen des Landes. Zum Jubiläum kommt die Streetfood-Karawane mit besonders viel Vielfalt im Gepäck: Mehr als 100 internationale Spezialitäten, frisch zubereitet in liebevoll gestalteten Foodtrucks und Ständen, warten auf Verkostung.
Lust auf etwas Würziges? Dann vielleicht ein Adobo von den Philippinen oder marokkanisches Lamm direkt aus dem Tajine-Topf. Darf’s ein bisschen schärfer sein? Tacos aus Mexiko, koreanisches BBQ oder würzige Currys lassen keine Wünsche offen. Zum süßen Abschluss: Belgische Waffeln, französische Crêpes, Churros aus Spanien oder ein Eis aus Kokosmark.
Am Samstagabend verwandelt sich das Freizeitzentrum in eine Open-Air-Bühne. Karussell, Autodrom, Zuckerwatte, Luftballons und bunte Überraschungen lassen Kinderherzen höherschlagen.
