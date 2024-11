Perry: „Das war ein einziger Scherbenhaufen“

Fossile Mächte haben sich durchgesetzt

Mangelnde Klimaschutzmaßnahmen gäbe es aber nicht primär deswegen, weil in den südlichen Ländern zu wenig Geld zur Verfügung stünde. Viele Länder des Globalen Südens müssten vielmehr deutlich aktiver bei Klimaschutzmaßnahmen mittun und das Problem an der Wurzel packen. Perry: „Es haben dich die fossilen Mächte definitiv durchgesetzt. Das war schon voriges Jahr in Dubai so. Und jetzt die Konferenz in Aserbeidschan, das ist ja auch nicht gerade ein Zentrum der Bioenergie oder der Biomasse. Sondern die sitzen in Wahrheit auf einer riesigen Gasblase.“