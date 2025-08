Lehárs „Giuditta“: ein Adieu mit goldenem Käfig

Andreas Gergen ist ein kompetenter Mann, ein hervorragender Regisseur mit super Ideen, der genau weiß, was er tut. Also ich bin da vollkommen glücklich, dass es er geworden ist. Es ist halt leider so, dass das Publikum für Operette einfach nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie es noch vor zehn Jahren war. Und es hat keinen Sinn, da jetzt irgendwie gegen den Strom zu schwimmen. Der Zug fährt nun in eine andere Richtung.