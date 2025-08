Grazer setzt auf Musik in hoffnungslosen Zeiten

„Unser Festival ist extrem neutral“, betont Hütter, „anders ginge es nicht. Die Konzerte sollen schließlich eine Verschnaufpause sein. Sie sind auch sehr gut besucht, sowohl von arabischen Besuchern, als auch von israelischen.“ Und sie gehen in den unterschiedlich dominierten Teilen der Stadt über die Bühne. Am vergangenen Freitag etwa in der Syrisch-Orthodoxen Kirche in der Altstadt.