Notarzt als Lebensretter wird weiter gefordert

Auch in Waidhofen an der Ybbs sagt man den Schließungsplänen den Kampf an. In einem Brief an die mit dem Zusperren beauftragte Landesrätin Eva Prischl, werden zahlreiche Kritikpunkte aufgelistet: Der Wegfall des Notarztes vor Ort, bedeute im Ernstfall viel weitere Wege – es könne weit länger als 30 Minuten, dauern, bis die „medizinische Speerspitze“ beim Patienten eintreffe. „Das kann über Leben und Tod entscheiden“, heißt es.