Rauf auf die Bretter und ran an die Action

Bei den „Danube Action Days“ am 2. und 3. August stehen am Donaustrand in Hollenburg zwei Tage lang Highlights wie Wakesurfen, Wakeboarden, Kanu-Tests, SUP-Yoga oder neueste Trends wie Foilen (Wellenreiten mit Tragflügeln) auf dem Programm. Aber auch Sportarten wie Riesendart, Balance-Boards, Airtrack, Slackline oder ein Surfsimulator können nach Lust und Laune ausprobiert werden. Am Samstag geht es beim „King of the Danube“-Bewerb für Wassersportfans um Stil, Kreativität und Technik.

Nähere Infos unter: surf club krems