Öko-Expedition in die Schatzkammer der Ur-Natur

„So hoch hinauf ist noch kein Vogel seiner Art geflogen,“ flüstert Christoph Leditznig, der sorgsame oberste Hüter des Wildnisgebietes in der südöstlichsten Waldeinsamkeit des weiten Landes. Sein ökologisches Staunen über ein neuerliches Naturwunder im 7000 Hektar großen UNESCO-Schutzgebiet, dessen Kern der Urwald Rothwald bildet, liegt im Gesang der Zipammer begründet. Denn ein Brutvorkommen dieses Vogels in 1730 Metern Seehöhe wurden in Niederösterreich noch nie nachgewiesen.