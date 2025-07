Zwei Motorradfahrer auf nasser Fahrbahn gestürzt

Mit Motorrad Felsen touchiert

Fast zeitgleich kam auch sein 66-jähriger Landsmann auf der regennassen B185 im Gemeindegebiet von Nauders zu Sturz. „Der Mann geriet mit seinem Hinterrad ins Schleudern, stieß am rechten Fahrbahnrand an einen Felsen und wurde folglich wieder zurück auf die Straße geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Der dahinter fahrende Pkw-Lenker leistete sofort Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.