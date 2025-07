Auf Moll folgt Dur: Bekannter Bubenchor gerettet

Freude im Stift

Auch der Ort, an dem alles begann, jubelt: Die Mönche schicken Dankesgebete gen Himmel. Abt Thomas Renner spricht, als ob ihm eine Last von den Schultern genommen wurde: „Viele Kinder haben unser Kloster als echtes Zuhause erlebt. Nun war es notwendig, die Strukturen neu zu ordnen – mein großer Dank gilt der Landeshauptfrau. So können auch künftige Generationen Herzen öffnen und Gott die Ehre geben.“