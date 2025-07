„Für mich muss bestimmt keiner die Welle machen“

„Es ist ein Segen“

Das Hauptstadt-Duell ist der vierte und letzte Test vor dem Pflichtspielstart: am Donnerstag in Runde zwei der Conference-League-Quali bei Montenegros Cupsieger Decic. Stöger: „Es ist ein Segen, noch in unserem Stadion zu spielen, damit die Neuen gleich das Feeling aufnehmen.“ Etwa die zuletzt geholten Offensiv-Hoffnungen Petter Nosa Dahl und Janis Antiste. „Wir haben Stürmer mit Fantasie, mit Speed und auch mit Körperlichkeit - ich bin sehr zufrieden mit dieser Konstellation.“