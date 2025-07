„Unsere Mama verdient diese Auszeichnung“

Die „Krone“-Aktion „Herzensmensch“ läuft in zwei Phasen ab: In der Nominierungsphase können Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch bis zum 15. August Ihren Herzensmenschen in einer von drei Kategorien (Einzelpersonen, Vereine, U25) nominieren.

Neu heuer: Eine hochkarätige Jury mit einigen Überraschungsgästen wählt die heurigen Preisträger in den Kategorien Einzelpersonen und U25 aus. Sie treffen auch die Vorauswahl (Top 10) bei den Vereinen.

Voting-Phase: Um die Top 3 der Vereine zu ermitteln, wird es auch heuer wieder ein Voting geben, bei dem Sie Ihren Lieblingsverein unterstützen können (Start ab 1. September).

Die Preise: Einzelpersonen bekommen jeweils 1000 Euro, für Vereine gibt es 5000 (1. Platz), 3000 (2. Platz) und 2000 Euro (3. Platz) und für die jungen Herzensmenschen (U25) haben wir ebenfalls besondere Preise parat.

Gemeinsam hochleben lassen wir die Herzensmenschen bei einer großen Gala in Pörtschach am Wörthersee Mitte Oktober.