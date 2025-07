Mutter und Sohn wegen Zettel aus Wald gerettet

Eine 49-jährige Mutter und ihr 9-jähriger Sohn wurden in einem abgelegenen Waldgebiet im kalifornischen Calaveras County gerettet, nachdem sie durch handgeschriebene Nachrichten auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht hatten. Die beiden galten seit dem 12. Juli als vermisst, nachdem sie sich bei einer Autofahrt auf ein GPS-System verlassen hatten, das sie auf abgelegene Straßen ohne Mobilfunkempfang führte. Ohne Orientierung und Möglichkeit, Hilfe zu rufen, entschieden sie sich, an mehreren Stellen handgeschriebene Zettel unter Steinen zu hinterlassen, in denen sie ihre Situation erklärten und um Hilfe baten.