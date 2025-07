Wo das „rote Gold“ der Wachau zu sprießen beginnt

Hundert Jahre lang schlummerte sie im Verborgenen – die Geschichte vom „roten Gold“ aus Niederösterreich. In einer Stiftsbibliothek ruhte das Wissen über eine Zeit, als in der Wachau, aber auch in Loosdorf im Bezirk Melk, der Safran weit wogend blühte, Felder sich im Herbst lila färbten und selbst der Guglhupf in goldenem Glanz erstrahlte.