Hat Polizist die Freundin geschlagen und bedroht?

Kürzlich eskalierte die Situation völlig, wieder waren die beiden wegen Beziehungsfragen in Streit geraten. Nun gehen die Aussagen auseinander. Das vermeintliche Opfer behauptet, der Polizist habe sie geboxt und gedroht, sie „ordentlich zusammenzuschlagen“. Durch seine Gewalt habe es in ihrem Körper geknackst und sie habe Hämatome erlitten. Außerdem habe er ihr mit dem Messer in der Hand mit dem Tod gedroht.