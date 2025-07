Von Giraffen in großen Lastwagen

Branche wächst stark

„Die Branche Spedition und Logistik ist in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen und wird es auch weiter tun“, erklärt Christian Holzhauser, Spartenobmann für Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. „Das bedeutet auch, dass wir immer mehr Fachkräfte brauchen. Um die zu bekommen, ist es wichtig, junge Menschen so früh wie möglich für einen Beruf in dieser Zukunftsbranche zu begeistern. Dabei wird uns auch das bunte, kreative Booky zum Thema Logistik helfen.“