FPÖ-Kritik an neuem Radweg Kosten: 445.000 Euro

Wirbel in Baden. Während die Gebühren für Kinderbetreuung, Wasser, Kanal oder Bestattungskosten erhöht werden, planen ÖVP, Grüne und „Wir Badener“ einen neuen Geh- und Radweg über das Gelände des Frachtenbahnhofs Pfaffstätten. „Der Luxus-Radweg ist die falsche Priorität“, so FPÖ-Baden-Chef Gottfried Forsthuber. Außerdem gäbe es laut Forsthuber bereits eine durchgehende Verbindung für Radfahrer nach Pfaffstätten. Und: „Die bunte Stadtkoalition verspielt ihr Vertrauen in rasendem Tempo“. FPÖ-Verkehrssprecher Thomas Frühbeck meint dazu: „Bei dieser Stadtkoalition ist der Steuerzahler der Dumme. VP-SP-Bürgerliste setzen Schwerpunkte, die an der Lebensrealität der Bürger vorbeigeht.“