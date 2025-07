Heute nichts erlebt – auch schön!

Wer rastet, der rostet? Im Gegenteil. Gerade das süße Nichtstun ist der wahre Luxus unserer Zeit. Ein Nachmittag im Schatten, das Buch ungelesen auf dem Schoß, die Gedanken treiben lassen wie Wolken am Himmel – für mich kein vergeudeter Tag, sondern Urlaub in seiner reinsten Form. Nur in der Leere entsteht Raum für neue Ideen. Nur in der Stille wird hörbar, was das Herz zu sagen hat.