Ein Seiltanz zwischen Tragik und Komödie

Bei all der politischen Brisanz des Stoffes, geht in der Hamburger Version des Musicals, die in Graz erstmals in Österreich zu sehen ist, aber auch der Spaß und die brillante Musik nicht verloren. Die 7-köpfige Live-Band (Leitung: Matthias Stötzel) erweckt den Klassiker wunderbar zum Leben. Die Choreografien von Kim Duddy sorgen zudem auch für optischen Aufputz.