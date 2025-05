Tim Fischer: „Ich will Glück in die Welt bringen!“

„Ich wollte immer Glück in die Welt bringen, Menschen unterhalten, etwas Schönes machen“, strahlt Fischer, der ab 1. Juli in dem Broadway-Hit „Cabaret“ als Conférencier auf der Bühne der Grazer Oper steht: „Diese Stadt hat so ein mediterranes Flair und so freundliche Menschen, ich freue mich über alle Maßen – und auf steirischen Backhendlsalat!“