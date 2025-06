Ardagger feierte Topfest, Amstetten spielte stark

„Wir sind trotz harter Trainingswoche gleich voll draufgegangen. Das hat in den ersten 20, 25 Minuten extrem gut funktioniert. Und es hat gezeigt, dass wir dann auch gegen so einen Gegner zu Chancen kommen“, sagte SKU-Kapitän Lukas Deinhofer zum zweiten Test nach dem 5:1 gegen Horn. Und das an seiner alten Wirkungsstätte. „Extrem geil, bei so einem Fest vor so vielen Leuten zu spielen. Ich habe schon bei den Legenden zugeschaut.“