Sportvereine müssen bald höhere Hallenmiete zahlen

Weniger Förderung, mehr Kosten

Die Vereine werden sich also finanziell nach der Decke strecken müssen. Denn zum einen werden die städtischen Subventionen wohl in geringerem Ausmaß fließen, zum anderen werden aber höhere Kosten fällig. Denn die Miete für die Sporthalle wird angehoben. „Die letzte Erhöhung liegt bereits Jahre zurück“, erklärt die Stadtchefin. Für die Budgetdebatte im Gemeinderat am 17. November sind wohl heiße Diskussionen zu erwarten.