10.000 Kalorien bei Idee aus Wirtshaus verbrannt

27 Läuferinnen und Läufer brachen ab

27 Läuferinnen und Läufer brachen das Rennen ab, darunter auch die Debütanten Martin Preisl und Andreas Fitzthum. Das Wiener Duo hatte im Frühjahr nach einem Badminton-Abend in der Kantine des MAXX Sportcenter in Floridsdorf spontan beschlossen, teilzunehmen. Trotz sehr durchdachter Vorbereitung beendeten Krämpfe ihren Lauf. Beide sagten: „Es war ein großartiges Abenteuer in einem tollen Umfeld. Alles ging extrem freundlich und sehr familär zu.“ Preisl sagte unmittelbar nach seinem Aus: „2026 bin ich wieder dabei.“ Fitzthum grinste: „Ich auch, aber nur in der Staffel oder bei einem der kürzeren Läufe.“