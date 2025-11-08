Mitglieder-Boom: Ski-Club carvt auf Erfolgskurs

Erst vor drei Jahren von zehn Personen gegründet, konnte der Schiclub Haag nun bereits sein 500. Mitglied begrüßen.
Haag ist für vieles bekannt, aber nicht gerade für sein alpines Gelände. Dem Interesse für den Wintersport tut das in der Mostviertel-Gemeinde aber überhaupt keinen Abbruch – wie die Entwicklung des Ski-Clubs eindrucksvoll beweist. Dieser hat in Rekordzeit bereits ein besonderes Jubiläum feiern können.
„Unglaublich stolz“
Im März 2022 hatten zehn skibegeisterte Haager den Verein gegründet, der seither zu einem wahren Aushängeschild geworden ist. „Dass wir in so kurzer Zeit 500 Mitglieder gewinnen konnten, macht uns unglaublich stolz. Es zeigt, wie groß die Begeisterung für den Wintersport in der Gemeinde ist“, freut sich Obmann Robert Schmidinger.
Viele Veranstaltungen und Aktionen
Um die Mitglieder bei der (Slalom-)Stange zu halten, bietet der Verein aber auch eine ganze Menge. Attraktive Preise, ein tolles Angebot und ein vielfältiges Programm von Skikursen für Anfänger über Jugendskitage bis zu einem Wintersportbasar und einem Gemeindeskitag mit mehr als 250 Teilnehmern wurde bereits eine Menge auf die Beine gestellt. Familien profitieren zusätzlich von Vergünstigungen.
Damit das Mitglieder-Jubiläum auch gefeiert werden kann, hat der Verein mit dem örtlichen, mehrfach prämierten Schnapshersteller Georg Hiebl einen „Premium Schiclub Haag Schnaps“ herausgebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.