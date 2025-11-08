Mitglieder-Boom: Ski-Club carvt auf Erfolgskurs

Viele Veranstaltungen und Aktionen

Um die Mitglieder bei der (Slalom-)Stange zu halten, bietet der Verein aber auch eine ganze Menge. Attraktive Preise, ein tolles Angebot und ein vielfältiges Programm von Skikursen für Anfänger über Jugendskitage bis zu einem Wintersportbasar und einem Gemeindeskitag mit mehr als 250 Teilnehmern wurde bereits eine Menge auf die Beine gestellt. Familien profitieren zusätzlich von Vergünstigungen.