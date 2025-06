Das sind die Steirer beim heurigen Bachmannpreis

Der Vortrag, die Performance, das Spektakel sind auch bei Höfler stets Teil der Literatur. Was darf man sich also von seinem Auftritt erwarten? „Ganz normalen internationalen Durchschnitt, also normales Höfler-Trallafitti“, sagt er. Bei Gangls Auftritt soll „Klang eine wesentliche Rolle“ spielen. Zudem kündigt sie an, dass es in ihrem Text „um die Steiermark gehen“ wird.