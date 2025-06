Von verbotenem Steig in Staubecken gestürzt

An Verbotsschilder sollte man sich halten! Dies weiß nun auch ein 15-jähriger Tiroler. Der Jugendliche kletterte bei einem Kraftwerk auf einen mit Stahlseil versehenen Steig, der eigentlich nur Technikern vorbehalten sein sollte und fiel in einer seichten Stelle in das darunterliegende Staubecken. Er wurde dabei verletzt.