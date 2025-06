Bundesdenkmalamt hat Auge auf Innsbrucker Rotunde

Die Rotunde in Innsbruck steht seit 15 Jahren leer und befindet sich als denkmalgeschütztes Gebäude in einem schlechten baulichen Zustand. „Welche Maßnahmen werden Sie als zuständiger Minister unternehmen, um einen zweiten Fall Weißes Rössl zu verhindern?“, wollte FP-NR Peter Wurm in einer Anfrage an Vizekanzler Andreas Babler wissen.