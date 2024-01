Land Tirol zahlt 300.000 Euro, dass Wirt zusperrt

Mit einem im wahrsten Wortsinn großen Geschenk des Landes an die Stadt Innsbruck überraschte zu Weihnachten LH Anton Mattle (ÖVP). Er will die altehrwürdige Rotunde am Rennweg der Stadt überlassen. Das denkmalgeschützte Gebäude hat mit dem Auszug des Riesenrundgemäldes im Jahr 2010 seine Aufgabe verloren. Ebenso wie die benachbarte Talstation der stillgelegten alten Hungerburgbahn.