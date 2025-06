Möll-Kraftwerk: Diskussion bei Bürger-Infotermin

Stark schwankend ist derzeit der Wasserstand in der Möll. Mit einem Ausgleichs-Kraftwerk samt 17 Kilometer langem Stollen will die Kelag das Problem beheben und gleichzeitig zusätzlich Strom für 25.000 Haushalte produzieren. Dass dieses Vorhaben gelingen kann und neben dem wirtschaftlichen Effekt auch dem Fluss eine Verbesserung bringen würde, ist das Ergebnis einer Studie, die am Montag den Gemeinderäten der Mölltal-Gemeinden präsentiert wurde und am Donnerstag, in einer Bürgerinformation allgemein zugänglich gemacht werden soll. Die Kelag will das Projekt jetzt noch im Juni zur Umweltprüfung einreichen, die dann (wie berichtet) einige Jahre dauern dürfte.