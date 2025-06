Steiermark schickt erstmals mehr Frauen zur EM

Ein Comeback wagt Thomas Leitner, Möbeltischler aus Obdach. Vergangenes Jahr in Lyon musste er aufgrund eines Sehnenrisses aufgeben. „Das war eine langwierige Geschichte, aber die Gesundheit geht vor. Jetzt habe ich den Vorteil, gewisse Abläufe schon zu kennen.“ Weiters am Start sind: Grafikdesignerin Eva Manninger, Maria Gesslbauer (Restaurant Service), Floristin Sophie Bretterklieber, Hochbauer Stefan Lanzl, Zimmerer Johannes Rieger. Fleischerin Simone Tieber tritt bei einem Wettbewerb in Chur (Schweiz) an, Marcel Resch als Glasbautechniker bei einem Wettbewerb in Salzburg.