Kapitän, Einpeitscher, Meister? So wird Sturm heiß

Wenn der SK Sturm am Ostersonntag in Graz-Liebenau gegen Blau-Weiß Linz (14.30) zur Verteidigung der Tabellenspitze der Bundesliga ausrückt, werden die Kicker des Meisters bis unter die Haarspitzen motiviert sein. Wer mittlerweile bei den Schwarz-Weißen der Scharfmacher ist – und warum dabei trotz guter Ergebnisse in der Kabine so oft geflucht wird.