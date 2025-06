Die Gemeinsamkeit von Kunasek und Kahr

Die Freiheitlichen deutlich über ihrem Landtagswahlergebnis, die Volkspartei klar darunter – diese von den IFDD-Forschern erhobenen Daten haben wir bereits am Fronleichnamstag veröffentlicht. Heute folgten die Persönlichkeitswerte. Während die FPÖ aktuell bei 38 Prozent liegt, kommt ihr Zugpferd, Landeshauptmann Mario Kunasek, bei der Frage, „Wem würden Sie bei einer fiktiven Landeshauptmann- bzw. Landeshauptfrau-Direktwahl Ihre Stimme geben?“ sogar auf 41 Prozent, ÖVP-Spitzenfrau Manuela Khom erreicht dagegen mit 23 Prozent noch etwas weniger als ihre Partei (24 Prozent), während sich der neue SPÖ-Landesparteichef Max Lercher knapp vor Khom schiebt: 24 Prozent in der Landeshauptmann-Frage, während seine Partei in der Sonntagsfrage derzeit 22 Prozent erreicht.