Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahresvorschau

Graz-Wahl 2026: Bleibt alles beim Alten?

Steiermark Newsletter
01.01.2026 10:45
(Bild: Krone KREATIV)

Auf die Gemeinderatswahl an der Mur schaut im heurigen Jahr wieder ganz Österreich: Kann die Kommunistin Elke Kahr das Bürgermeisteramt verteidigen? Eine Analyse der „Steirerkrone“.

0 Kommentare

Eine Nationalrats-, Landtags- oder Europawahl im heurigen Jahr, und doch blickt man in den steirischen Parteizentralen mit einiger Nervosität einem Urnengang entgegen, der auch österreichweit Beachtung finden wird: Im Herbst wählt Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs, einen neuen Gemeinderat. Seit beim letzten Votum im Jahr 2021 an der Mur kein Stein auf dem anderen blieb, stellt sich die große Frage: Wird die kommunistische Bürgermeisterin, die vor fünf Jahren die jahrelang regierende Nagl-Volkspartei von Platz eins verdrängt hatte, noch einmal zulegen können? Oder ist der dunkelrote Lack längst ab?

Nun, unter dem Uhrturm ist aktuell nichts von Wechselstimmung zu bemerken. Im Gegenteil, wenn nichts Gröberes passiert, ist Elke Kahr ein neuerlicher Sieg nicht zu nehmen. „Krone“-Nachfragen bei Meinungsforschern ergeben ein einheitliches Bild: Die KPÖ, die 2021 um fast 9 Prozentpunkte auf 29 Prozent zulegen konnte, dürfte diesmal die 30-Prozent-Marke knacken. Die Person Kahr an sich ist für viele schon ein wichtiges Wahlmotiv, weil sie als beliebt und authentisch gilt und beim Amoklauf im Juni 2025 auch Krisen-Kompetenz bewies. Dazu kommt das Engagement der Kommunisten für sozial Benachteiligte und leistbaren Wohnraum, das auch bei bürgerlichen Wählern gut ankommt.

Stadtregierung: Doris Kampus, Elke Kahr und Judith Schwentner (v. li).
Stadtregierung: Doris Kampus, Elke Kahr und Judith Schwentner (v. li).(Bild: Christian Jauschowetz)

Was für den zweifelsohne sympathischen ÖVP-Spitzenmann Kurt Hohensinner nichts Gutes verheißt. Nörgelei an der Stadtchefin (Finanzen nicht im Griff, Innenstadt stirbt aus, Wirtschaft leidet etc.) ist zu wenig, um bei den Stadt-Schwarzen das Kreuzerl zu machen, und weder von der schwächelnden Landes- noch von der Bundespartei kann er Rückenwind erwarten. Ob Hohensinner überhaupt einen „Zweier“ vor dem Ergebnis schafft, ist mehr als fraglich . . . 

. . . denn auch wenn Spitzenkandidat René Apfelknab weitgehend unbekannt ist, wird die FPÖ zulegen können – wohl auf Kosten der ÖVP. 15 bis 20 Prozent könnten für die Grazer Blauen drin sein.

Mit einem soliden Ergebnis darf auch Judith Schwentner rechnen. Die grüne Vizebürgermeisterin ist zwar für viele Autofahrer ein rotes Tuch, besitzt in der studentisch geprägten Landeshauptstadt allerdings eine starke Unterstützer-Basis, die sie für ihre rigide Verkehrspolitik feiert.

Einen weitaus schwereren Stand haben dagegen die Roten, die seit Jahren von innerparteilichen Turbulenzen gebeutelt werden. Zuletzt musste Chefin Doris Kampus noch zwei Tiefschläge einstecken: Am Parteitag im Herbst bekam sie nur 73 Prozent Zustimmung, außerdem ist sie seit Kurzem ihren prestigeträchtigen Job als Bezirksvorsteherin von Andritz los. Wird das Resultat der SPÖ im Herbst einstellig, sind Kampus’ Tage als Obfrau gezählt.

Ein Blick in die Glaskugel sei zum Schluss erlaubt: An einer Neuauflage einer Linksregierung wird in der 300.000-Einwohner-Stadt kein Weg vorbeiführen. Ein gutes neues Jahr 2026!

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Donnerstag
Frohes neues Bewegungsjahr: Der erste Sesseltag!
Unsere Stars rund um Lilian Klebow feierten mit Vorsätzen und Traditionen ins neue Jahr hinein.
Prosit 2026
Diese Vorsätze und Bräuche haben unsere Stars
Rückblick auf 2025
VIP-Liebesdramen: Zwischen Herzschmerz & Happy End
Folge von Mittwoch
Der beste Neujahrsvorsatz? Regelmäßige Bewegung!
Folge von Dienstag
Bewegung macht fit, stark, gesund und glücklich
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
367.139 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
178.703 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
144.730 mal gelesen
Archivbild
Mehr Steiermark Newsletter
Jahresvorschau
Graz-Wahl 2026: Bleibt alles beim Alten?
Alle Jahre wieder
Knallerei zu Silvester: Appelle bleiben ungehört
Nach Trainerbestellung
Sturms Sportchef ist mutig – das Umfeld vorschnell
Politik gefordert
2026 muss das Jahr der Wirtschaft werden
Politik-Zeugnis
Wer im Land abhebt und wer nichts gewinnt

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf