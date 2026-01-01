Graz-Wahl 2026: Bleibt alles beim Alten?

Nun, unter dem Uhrturm ist aktuell nichts von Wechselstimmung zu bemerken. Im Gegenteil, wenn nichts Gröberes passiert, ist Elke Kahr ein neuerlicher Sieg nicht zu nehmen. „Krone“-Nachfragen bei Meinungsforschern ergeben ein einheitliches Bild: Die KPÖ, die 2021 um fast 9 Prozentpunkte auf 29 Prozent zulegen konnte, dürfte diesmal die 30-Prozent-Marke knacken. Die Person Kahr an sich ist für viele schon ein wichtiges Wahlmotiv, weil sie als beliebt und authentisch gilt und beim Amoklauf im Juni 2025 auch Krisen-Kompetenz bewies. Dazu kommt das Engagement der Kommunisten für sozial Benachteiligte und leistbaren Wohnraum, das auch bei bürgerlichen Wählern gut ankommt.