WAC hat einen Thailand-Legionär am Zettel

Ob noch weitere Transfers beim WAC passieren? Möglich! So will Coach Dietmar Kühbauer offenbar einen alten Bekannten ins Lavanttal lotsen: Linksvertediger Rene Renner (31), einst beim LASK unter „Don Didi“, ist nach seinem Vertragsende bei Thailand-Klub Buriram ablösefrei zu haben! Man befindet sich in Gesprächen.