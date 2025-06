Salzburg Ducks bekommen meisterliche Unterstützung

Für Rahsaan Lewis und Co. steht am Samstag (16) die letzte Heimpartie auf dem Programm. Zu Gast im Ententeich sind die Danube Dragons mit dem Salzburger Quarterback Alexander Reischl. „Es fallen einige Spieler aus, vor allem in der Defense, das macht es noch einmal schwieriger“, weiß der Übungsleiter. Mitfiebern werden da auch einige Cracks der Meistermannschaft der Eisbullen.