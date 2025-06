Berührender Brief | Schmerz in der Schachtel

Berührender Brief. „Ich halte mein starkes Mädchen im Arm. Sie hat das Unfassbare hautnah miterlebt. Mitschülerinnen, engste Freundinnen verloren. Reines Glück, Zufall oder Schicksal haben dazu geführt, dass sie heute – zwei Tage nach dem Horror – ihren Kopf an meine Schulter legen kann.“ Es ist ein erschütternder, ein berührender Brief, den uns die Mutter einer Schülerin aus dem Grazer BORG Dreierschützengasse geschrieben hat. Das Mädchen hat den schrecklichen Mordanschlag eines Ex-Schülers, der neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin das Leben kostete hautnah erlebt. Und überlebt. „Unsere Kinder sind Opfer einer bestialischen Gewalttat geworden. An einem Ort, der ihnen Sicherheit geben sollte. An dem sie auf ihre Zukunft vorbereitet wurden“, schreibt die Mutter. Die auch ahnt: „Diese Zukunft wird für immer eine Narbe tragen. In ihren Körpern. In ihren Seelen.“ Ja, es wird wohl eine große Narbe sein, eine, die sich nie ganz auswächst…