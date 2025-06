Ihre Schwester ist eine weltbekannte Aktivistin!

„Queen“ Bea rockt die Bühne

Der neueste Insta-Clip stammt zudem von einem Auftritt in Stockholm, bei dem sie nicht nur ihre tolle Stimme präsentierte, sondern auch ihre Sanduhrfigur in einem pinken Cut-out-Body zur Schau stellte. Und ganz selbstbewusst trug Beata bei dem Gig auch Ohrringe mit dem Schriftzug „Queen“, also „Königin“!