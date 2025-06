Andreas Heraf wird Trainer von Klub in der 5. Liga

„Wir haben zwei Kandidaten fürs Traineramt“, hatte er der „Krone“ zuletzt nach dem Abstieg verraten. Nun lässt Gerhard Riedl die Katze aus dem Sack. „Mit Andreas Heraf konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann mit großem Know-how für die Schlüsselposition des Cheftrainers gewinnen. Dass sich so einer Persönlichkeit bereiterklärt, das Traineramt trotz des Abstiegs zu übernehmen, ist eine Auszeichnung für die Arbeit unseres Vereins und die Infrastruktur in unserer Sportstadt. Wir sind überzeugt, dass Andi Heraf unserem Verein neue Impulse geben wird und insbesondere unsere höchst erfolgreiche Nachwuchsabteilung von seiner Erfahrung als Talenteförderer enorm profitieren wird.“ Das sagt der Präsident des neuen Arbeitgebers von Andi Heraf, SV Gmunden! Der in der Oberösterreich-Liga heuer nach nur einem Jahr wieder abgestiegen ist, nächste Saison in der Landesliga West und damit in der 5. Liga spielen wird.