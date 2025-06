Der „gläserne“ Judoka vorm Kristall-Feinschliff?

Was sich in den letzten Monaten bezahlt gemacht hatte! Neben dem Sieg bei den European Open gewann der Olympia-Starter von Paris erstmalig Bronze beim Grand Slam in Tiflis. Auch Olympia-Sieger konnte er heuer bereits besiegen! Zur Freude der langjährigen französischen Freundin Coralie Gilly, dank der er bei seinen regelmäßigen Paris-Besuchen ab und an mit dem französischen Nationalteam mittrainierte. Das wird sich aber aufhören, ein baldiges Zusammenziehen in Linz ist geplant. Davor will sich der „gläserne Samuel“ aber den Kristall-Feinschliff in Budapest holen!