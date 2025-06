Überfall war in Wirklichkeit ein „Wash Wash“-Trick

Es war buchstäblich eine „Räuberpistole“, die ein Türke (36) aus der Steiermark am vergangenen Wochenende der Polizei in Linz erzählte: Er sei am Abend des 7. Juni mit einem Freund (44) nach Linz gekommen, um ein Auto zu besichtigen, das über eine Verkaufsplattform angeboten worden war. Der Verkäufer, ein Kameruner (52) aus Linz, wollte wissen, ob der Türke 6000 Euro dabei habe. Als dieser ein Kuvert mit der „Kohle“ vorwies, soll ihn der Kameruner mit dem Abstechen bedroht und das Geld genommen haben.