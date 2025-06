Amok in Graz: FPÖ-Posting sorgt für Mega-Empörung

Als der Polizeieinsatz im BORG Dreierschützengasse in Graz noch voll im Gange war, haute man in einem FPÖ-Büro im Linzer Landhaus bereits kräftig in die Tasten. Via Facebook kommentierte Klubobmann Thomas Dim: „Ich wiederhole mich: Ein Land ohne Abschiebungen ist ein Land ohne Schutz.“ Dieser Eintrag sorgt für riesengroße Empörung.