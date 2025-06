Wahrer Veranstaltungsreigen von Kapelle zum 100er

So viele Stühle hatte man in der Margithalle in Heidenreichstein im Waldviertel gar nicht, wie Gäste da waren, als die nun 100-jährige Stadtkapelle Heidenreichstein zu ihrem Jubiläumskonzert im April einlud. Mit dem Bezirksblasmusikfest von 20. bis 22. Juni, wo am Freitag zum Pubquiz in das Festzelt unweit der Apotheke, am Samstag zur Marschmusikwertung mit neun Kapellen auf den Stadtplatz und am Sonntag zur Jubiläumsmesse inklusive Frühschoppen geladen wird, geht es im Veranstaltungsreigen nun munter weiter.