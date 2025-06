Bär schleuderte Wanderer Steilhang hinunter

Wie er dem griechischen Nachrichtensender Skai schilderte, blieb der Einsatz von Pfefferspray wirkungslos. Während der Mann sich in einem von Bäumen dicht bestandenen Bereich aufhielt, befand sich sein Begleiter bereits am Rand eines Steilhangs. „Vorn der Abgrund, hinter ihm der Bär. Ein Schlag und er stürzte in die Tiefe.“