Die ÖFB-Elf schaffte, große Gemeinschaft zu bilden

Momente, die man nie wieder vergisst. „Krone“-Fotograf Mario Urbantschitsch versammelte gestern am Vormittag österreichische Fans zu einem Shooting am Strand von Rimini. In der Sekunde war es mit der guten Stimmung und Partylaune vorbei. Ein junger Mann aus Oberwart bekam von seiner Mutter die Horrormeldung des Grazer Amoklaufs aufs Handy geschickt. Betroffenheit und Fassungslosigkeit, Schockstarre im Urlaubsparadies. Die Ballermann-Musik aus dem iPhone wurde abgedreht, der lustige Ausflug zum Länderspiel rückte ins Abseits.