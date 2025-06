Lithiumabbau sorgt noch immer für Unsicherheit

Bereits seit über zehn Jahren – seit 2011 – beschäftigt man sich im Lavanttal mit dem möglichen Lithiumabbau im Bereich der Koralpe. Und genauso lange gibt es auch schon Bedenken in der Bevölkerung des Lavanttales. Daher lud die Organisation attac am Freitagabend zu einer Podiumsdiskussion, an der neben Bürgern auch Experten aus der Wissenschaft teilnahmen.