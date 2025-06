Nach Fehlstart: Italien schmeißt Spalletti raus!

Nach dem Spiel werde er sein Okay geben, den Vertrag aufzulösen. „Das bin ich dem Verband schuldig, der mich immer unterstützt hat, auch wenn die Ergebnisse ausblieben.“ Spalletti, der im September 2023 die Nachfolge von Roberto Mancini angetreten hatte, hatte am Freitag mit der „Squadra Azzurra“ mit dem 0:3 in Norwegen einen Fehlstart in die WM-Qualifikation hingelegt und war daraufhin stark kritisiert worden.