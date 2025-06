Teils mehr als ein Jahr Wartezeit auf Operationen

Langer Kampf mit Rück- und Ausblicken

Schon 2014 brachte die SPÖ einen Antrag im Landtag ein. Die Listen für drei medizinische Fächer – Augenheilkunde, Orthopädie und Neurochirurgie – sind mittlerweile im Internet einsehbar. Die Berechnungsmethode sei aber nicht einheitlich, so die Kritik. Besonders angespannt ist die Lage bei Knie und Hüfte. 61 Wochen beträgt die Wartezeit im Schnitt für diese Eingriffe in Oberndorf, im Uniklinikum sind es 46 Wochen. Das Tauernklinikum muss nicht ganz so lange vertrösten (sieben Wochen).