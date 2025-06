Was Sie wissen müssen: „La Traviata“ von Verdi

Handlung:

Violetta Valéry lebt schnell, liebt frei und genießt als gefeierte Pariser Kurtisane das Leben in vollen Champagnergläsern – bis Alfredo in ihrem Salon auftaucht. Ein Idealist mit Herz und Hoffnung, der glaubt, Liebe könne alles ändern. Violetta lässt sich drauf ein, tauscht Jetset- gegen Landleben ein und verliert damit ihre Existenzgrundlage. Doch was nach romantischer Befreiung aussieht, endet in moralischer Erpressung: Alfredos Vater verlangt, dass sie ihn verlässt, um den guten Ruf der Familie zu wahren. Sie stimmt zu, verschweigt Alfredo jedoch die wahren Gründe. Der glaubt an Verrat, reist ihr nach und demütigt sie öffentlich. Als er die Wahrheit erfährt, ist Violetta bereits todkrank. Mit letzter Kraft kann sie Alfredo verzeihen, bevor sie der Tuberkulose erliegt.