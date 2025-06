Zittern statt Jubel: Koppl im Aufstiegs-Chaos

Interessant: Koppls Niederlage ermöglichte gleichzeitig Köstendorfs Last-Minute-Klassenerhalt. Durch das Tor von Darko Bogosavljevic in der 88. Minute sicherte sich der Klub drei Punkte und kletterte über den Strich. Leidtragender war Wals-Grünau 1b: Trotz eines souveränen 3:0-Siegs in Strobl reichte es am Ende nicht – die Truppe von Pascal Ortner (wird neuer ASV-Coach) muss runter in die 1. Klasse.